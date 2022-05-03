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В РФ утверждают, что оккупанты вывезли из Украины почти 200 тысяч детей

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 мая, 03:26
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В общей сложности захватчики депортировали 1,1 млн человек
Оккупанты вывозят украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты вывозят украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Минобороны России заявили, что оккупанты депортировали из Украины 1,1 млн человек. Среди них почти 200 тысяч детей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов "Донецкой и Луганской народных республик", Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети", — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Также он добавил, что за прошедшие сутки от украинцев якобы поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированные Россией районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"В общей сложности в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населенных пунктов Украины", — отметил Мизинцев.

Украина эвакуирует мариупольцев

3 мая согласовано эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Эвакуационная колонна будет забирать людей из Луначарского кольца близ Бердянска в 07:00.

"При поддержке ООН и Красного Креста на завтра (3 мая, — ред) согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", – говорится в сообщении горсовета Мариуполя.

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