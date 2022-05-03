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У РФ стверджують, що окупанти вивезли з України майже 200 тисяч дітей

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 травня, 03:26
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Загалом загарбники депортували 1,1 млн людей
Окупанти вивозять українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти вивозять українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міноборони Росії заявили, що окупанти депортували з України 1,1 млн осіб. Серед них — майже 200 тисяч дітей.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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"Протягом минулої доби без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти", — сказав начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

Також він додав, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окуповані Росією райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

"Загалом у базі даних 2 754 241 таке звернення з 2 133 населених пунктів України", – зазначив Мізінцев.

Україна евакуйовує маріупольців

3 травня погоджено евакуацію мирного населення з Маріуполя. Евакуаційна колона забиратиме людей із Луначарського кільця поблизу Бердянська о 07:00.

"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра (3 травня, — ред.) погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

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Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 800
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артилерія 459
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 152
РСЗВ
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
11
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