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В России бывший коп открыл стрельбу из окна, тяжело ранен ребенок (обновлено)

30 мая, 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам очевидцев, прежде чем начать стрелять экс-полицейский "требовал отменить гомосексуализм" и судя по всему был пьян

Стрельба в Екатеринбурге. Коллаж "Сегодня"

Стрельба в Екатеринбурге. Коллаж "Сегодня"

В России в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу из окна своей квартиры по людям, в результате чего тяжело ранена 10-летняя девочка и сотрудник Росгвардии.

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Об этом сообщил российский телеканал "Дождь".

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", – сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала Baza, стрельбу открыл бывший сотрудник МВД России Сергей Боков и он вооружён карабином "Сайга".

Пострадавшей девочке пуля попала в живот и она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, второй раненый – в состоянии средней тяжести.

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Очевидец сообщил, что стрелявший мужчина с голым торсом закричал из окна: "Требую отменить гомосексуализм!", после чего начал стрелять по прохожим. Предполагают, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

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В России лопнул батут с детьми, фото: Mash

По информации телеграм-канала Mash, спецслужбы начали штурм квартиры стрелка и уже вошли в подъезд его дома.

По данным СМИ, российский СОБР взял квартиру стрелка штурмом, бросив в нее светошумовую гранату. Открывший стрельбу бывший полицейский задержан.

Напомним, в Киеве спецназовцы задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры. Он был пьян, закрылся в квартире и начал стрелять из окна, это услышали соседи и вызвали полицию.

Также мы сообщали, что , на Прикарпатье произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.

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