В России хотят отказаться от доллара – боятся санкций

РФ не хочет при расчете с другими странами использовать доллар, чтобы не было санкций со стороны США и ЕС

Россия планирует отказаться от использования мировых платежных систем, контролируемых западом, а при расчете с другими странами отказаться от доллара.

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Об этом в интервью иранскому агентству IRNA сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Таким образом в РФ хотят снизить риски введения санкций со стороны США и ЕС.

"Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем", – сказал Лавров.

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Как ранее заявил эксперт, продолжение торговой войны США с Китаем также бьет по позициям юаня, а значит – и по золотовалютным резервам России.

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Также мы писали о том, что Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018-го по делу Ощадбанка против Российской Федерации по возмещению 1,3 млрд долларов убытков в оккупированном Крыму.

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