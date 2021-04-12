У Росії хочуть відмовитися від долара – бояться санкцій

РФ не хоче при розрахунку з іншими країнами використовувати долар, щоб не було санкцій зі сторони США і ЄС

Росія планує відмовитися від використання світових платіжних систем, контрольованих заходом, а при розрахунку з іншими країнами відмовитися від долара.

Реклама

Про це в інтерв'ю іранському агентству IRNA сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Таким чином в РФ хочуть знизити ризики введення санкцій зі сторони США та ЄС.

"Мова, зокрема, йде про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларових валютах, відмову від використання контрольованих заходом міжнародних платіжних систем", – сказав Лавров.

Як раніше заявив експерт, продовження торгової війни США з Китаєм також б'є по позиціях юаня, а значить – і по золотовалютним резервам Росії.

Реклама

Також ми писали про те, що Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року по справі Ощадбанку проти Російської Федерації по відшкодуванню 1,3 млрд доларів збитків в окупованому Криму.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама