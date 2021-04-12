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У Росії хочуть відмовитися від долара – бояться санкцій

12 квітня, 22:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

РФ не хоче при розрахунку з іншими країнами використовувати долар, щоб не було санкцій зі сторони США і ЄС

Росія планує відмовитися від використання світових платіжних систем, контрольованих заходом, а при розрахунку з іншими країнами відмовитися від долара.

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Про це в інтерв'ю іранському агентству IRNA сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Таким чином в РФ хочуть знизити ризики введення санкцій зі сторони США та ЄС.

"Мова, зокрема, йде про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларових валютах, відмову від використання контрольованих заходом міжнародних платіжних систем", – сказав Лавров.

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Як раніше заявив експерт, продовження торгової війни США з Китаєм також б'є по позиціях юаня, а значить – і по золотовалютним резервам Росії.

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Також ми писали про те, що Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року по справі Ощадбанку проти Російської Федерації по відшкодуванню 1,3 млрд доларів збитків в окупованому Криму.

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долар Росія США ЄС санкції
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