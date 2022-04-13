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В России хотят посадить украинских детей в спецлагеря и заставить учить русский

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 15:20
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Депутаты Госдумы выступили с лицемерной инициативой
В РФ решили насильно учить детей русскому языку
В РФ решили насильно учить детей русскому языку / Фото: Коллаж: Сегодня

Вывезенных в РФ украинских детей решили научить русскому языку, создав спецлагеря. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы говорит о необходимости устроить курсы русского языка для насильно вывезенных с территории Украины детей.

"Многие ребята... не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильным ведомством будут организованы курсы, в эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые", — сказала она.

Из Украины силой вывозят людей

  • Как известно, Россия вывозит к себе украинцев с оккупированных территорий, при этом российские войска делают невозможной эвакуацию в спокойные регионы Украины или на Запад.
  • В частности, в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда граждан на территорию России, где для них "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".
  • Насильственно перемещенным украинцам навязывают гражданство России путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров.
  • Как стало известно, депортированных украинцев расселяют в депрессивные регионы, также их направляют в Сибирь и за Полярный круг.

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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