В России хотят посадить украинских детей в спецлагеря и заставить учить русский

Вывезенных в РФ украинских детей решили научить русскому языку, создав спецлагеря. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы говорит о необходимости устроить курсы русского языка для насильно вывезенных с территории Украины детей.
"Многие ребята... не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильным ведомством будут организованы курсы, в эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые", — сказала она.
Из Украины силой вывозят людей
- Как известно, Россия вывозит к себе украинцев с оккупированных территорий, при этом российские войска делают невозможной эвакуацию в спокойные регионы Украины или на Запад.
- В частности, в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда граждан на территорию России, где для них "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".
- Насильственно перемещенным украинцам навязывают гражданство России путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров.
- Как стало известно, депортированных украинцев расселяют в депрессивные регионы, также их направляют в Сибирь и за Полярный круг.