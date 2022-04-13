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У Росії хочуть посадити українських дітей у спецтабори та змусити вчити російську

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 15:20
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Депутати Держдуми виступили з лицемірною ініціативою
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вивезених до Росії українських дітей вирішили навчити російську мову, створивши спецтабори. Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко. Він опублікував відео, де депутат Держдуми говорить про необхідність влаштувати курси російської мови для насильно вивезених з території України дітей.

"Багато дітей ... не володіють російською мовою достатньо для освоєння нашої загальноосвітньої програми. У літній період профільним відомством будуть організовані курси, до цієї роботи будуть включені студенти, старшокласники, вожаті", — сказала вона.

З України силою вивозять людей

  • Як відомо, Росія вивозить до себе українців з окупованих територій, при цьому російські війська унеможливлюють евакуацію до спокійних регіонів України або на Захід.
  • Зокрема, в Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду громадян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".
  • Насильно переміщеним українцям нав'язують громадянство Росії шляхом залякування найбільш уразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.
  • Як стало відомо, депортованих українців розселяють у депресивні регіони, також їх направляють до Сибіру і за Полярне коло.

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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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