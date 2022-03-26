В России из противников войны в Украине делают "нацистов"

Запущен пропагандистский маховик

Участие в антивоенных акциях в России заканчивается преследованием на всех уровнях / Коллаж "Сегодня"

В России, где мировоззрение граждан формируют пропагандистские СМИ, постепенно начали подготовку жителей к той мысли, что противники военных действий в Украине являются нацистами. Соответствующий законопроект Госдума еще не приняла, но гонения на противников "спецоперации в Украине" уже начались.

Что происходит за поребриком

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" некий эксперт высказал мнение, что антивоенные листовки это то же самое, что и листовки фашистской Германии.

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"Вопрос, почему так перекликаются их лозунг, который они везде пропагандируют "Нет войне", с тем лозунгом, который был написан на нацистских листовках, которые забрасывали в окруженный блокадой Ленинград? Русский лозунг всегда звучал "Мы за мир!". А "Нет войне" – это то, что пропагандировали нацисты", – рассказал в эфире "эксперт" Трофим Татаренко.

Обстановка

Жертвами такого переворота сознания уже становятся россияне с антивоенной позицией. Например, 24 марта бывшему главреду радиостанции "Эха Москвы" (которая предпочла закрыться, а не заниматься враньем о войне в Украине) Алексею Венедиктову подбросили под дверь квартиры свиную голову. Также наклеили на дверь герб Украины с надписью "еврейская свинья".

Другие россияне, которые активно выступили против войны, нередко обнаруживают на своих дверях надпись "Здесь живёт нацист".

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