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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В России из противников войны в Украине делают "нацистов"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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26 марта, 17:36
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Участие в антивоенных акциях в России заканчивается преследованием на всех уровнях / Коллаж "Сегодня"
Участие в антивоенных акциях в России заканчивается преследованием на всех уровнях / Коллаж "Сегодня"

В России, где мировоззрение граждан формируют пропагандистские СМИ, постепенно начали подготовку жителей к той мысли, что противники военных действий в Украине являются нацистами. Соответствующий законопроект Госдума еще не приняла, но гонения на противников "спецоперации в Украине" уже начались.

Что происходит за поребриком

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" некий эксперт высказал мнение, что антивоенные листовки это то же самое, что и листовки фашистской Германии.

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"Вопрос, почему так перекликаются их лозунг, который они везде пропагандируют "Нет войне", с тем лозунгом, который был написан на нацистских листовках, которые забрасывали в окруженный блокадой Ленинград? Русский лозунг всегда звучал "Мы за мир!". А "Нет войне" – это то, что пропагандировали нацисты", – рассказал в эфире "эксперт" Трофим Татаренко.

Обстановка

Жертвами такого переворота сознания уже становятся россияне с антивоенной позицией. Например, 24 марта бывшему главреду радиостанции "Эха Москвы" (которая предпочла закрыться, а не заниматься враньем о войне в Украине) Алексею Венедиктову подбросили под дверь квартиры свиную голову. Также наклеили на дверь герб Украины с надписью "еврейская свинья".

Другие россияне, которые активно выступили против войны, нередко обнаруживают на своих дверях надпись "Здесь живёт нацист".

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Протесты

  • Россиянам так и не удалось открыть протестный фронт против войны и в целом политики международного военного преступника Владимира Путина. Поэтому немногочисленые протестующие либо подверглись уголовному преследованию режима, либо выехали из страны.
  • Ровно через месяц военной кампании в Украине в нескольких населенных пунктах России матери начали выходить на протесты. В Карачаево-Черкесской республике женщины ненадолго перекрыли дорогу, требуя информацию о своих родных, отправленных на войну.
  • В Госдуму РФ внесли законопроект о призыве на военную службу в "ЛДНР" тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях протеста против войны с Украиной.

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Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1131
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