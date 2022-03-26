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У Росії із противників війни в Україні роблять "нацистів"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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26 березня, 17:36
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Участь в антивоєнних акціях у Росії закінчується переслідуванням на всіх рівнях / Колаж "Сьогодні"
Участь в антивоєнних акціях у Росії закінчується переслідуванням на всіх рівнях / Колаж "Сьогодні"

У Росії, де світогляд громадян формують пропагандистські ЗМІ, поступово розпочали підготовку жителів до думки, що противники військових дій в Україні є нацистами. Відповідний законопроєкт Держдума ще не ухвалила, але переслідування противників "спецоперації в Україні" вже почалися.

Що відбувається за поребриком

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24" якийсь експерт висловив думку, що антивоєнні листівки це те саме, що й листівки фашистської Німеччини.

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"Питання, чому так перегукуються їхнє гасло, яке вони всюди пропагують "Ні війні", з тим гаслом, яке було написане на нацистських листівках, які закидали в оточений блокадою Ленінград? Російське гасло завжди звучало "Ми за мир!". А "Ні війні" – це те, що пропагували нацисти", – розповів в ефірі "експерт" Трохим Татаренко.

Обстановка

Жертвами такого перевороту свідомості вже стають росіяни з антивоєнною позицією. Наприклад, 24 березня колишньому головному редактору радіостанції "Ехо Москви" (яка воліла закритися, а не займатися брехнею про війну в Україні) Олексію Венедиктову підкинули під двері квартири свинячу голову. Також наклеїли на двері герб України із написом "єврейська свиня".

Інші росіяни, які активно виступили проти війни, нерідко виявляють на своїх дверях напис "Тут живе нацист".

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Протести

  • Росіянам так і не вдалося відкрити протестний фронт проти війни та загалом політики міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. Тому нечисленні протестувальники або зазнали кримінального переслідування режиму, або виїхали з країни.
  • Рівно через місяць воєнної кампанії в Україні у кількох населених пунктах Росії матері почали виходити на протести. У Карачаєво-Черкеській республіці жінки ненадовго перекрили дорогу, вимагаючи інформацію про своїх рідних, відправлених на війну.
  • У Держдуму РФ внесли законопроєкт про призов на військову службу в "ЛДНР" тих, хто був притягнутий до відповідальності за участь в акціях протесту проти війни з Україною.

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Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1131
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