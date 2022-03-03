В России избавились от "Эха Москвы"

Решение было принято большинством голосов совета директоров

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы".

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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Решение в России

"Большинством голосов Совета Директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", – сказал он.

Также журналист отметил, что "Роскомнадзор" потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

/ Фото: Укринформ

Информацию о закрытии также подтвердил у себя в Telegram-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко:

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"Большинством голосов Совета Директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы".

"Эхо Москвы" – это российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция, осуществлявшая радиовещание с 1990 года. Еженедельная аудитория радиостанции в Москве – около 2,2 млн человек, а в российских регионах в целом – около 7 млн человек

Напомним, президент страны-оккупанта Владимир Путин не появляется в Кремле уже неделю. Обычно вертолеты с президентом РФ видят в небе каждое утро у его резиденции, но после начала вторжения в Украину они исчезли.

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