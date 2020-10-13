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В России коронавирус побил очередной рекорд. Сравниваем ситуацию с Украиной

13 октября, 13:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

12 октября в РФ заразились и скончались от COVID-19 самое больше количество человек за все время

После того, как 9 октября в России был установлен очередной рекорд количества обнаруженных за сутки случаев COVID-19, местные власти сообщили, что количество инфицированных снова выросло.

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По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, 12 октября в России коронавирус обнаружили у 13 868 человек.

Это новый абсолютный рекорд для РФ и более чем в 2,5 раза больше, чем в Украине. Всего в России с начала эпидемии обнаружили случаев 1 326 178 COVID-19 – это четвертый показатель среди всех стран мира. По состоянию на сегодняшний день в Украине почти впятеро меньше – 270 587.

Стоит отметить, распространение COVID-19 в России идет по нарастающей – только за последнюю неделю в стране было зафиксировано три друг рекорда (с 9 по 11 октября количество заболевших выросло с 12,1 тыс. до 13,6 тыс. в сутки).

Кроме того, российские власти сообщают об максимальном количестве летальных случаев. За минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 344 человека – это абсолютный максимум за все время пандемии.

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Всего же в этой стране насчитывается почти 13 тысяч жертв заболевания, что в 2,5 раза больше, чем в Украине (5122).

В то же время, по количеству активных случаев (тех, кто продолжает болеть сейчас) украинцы отстают от россиян не так значительно – 148,9 тыс. против 271,4 тыс. человек.

УкраинаРоссия
Количество новых заболевших за сутки (12 октября)513313 868
Всего подтвержденных случаев270 5871 326 178
Летальных случаев512222 866
Выздоровело с начала эпидемии116 5621 031 785
Активных случаев148 903271 427

Напомним, что Россия заявила о создании вакцины от COVID-19. Обществу она станет доступна лишь в следующем году, однако журналисты выяснили, что олигархов и приближенных к президенту Владимиру Путину уже тайно вакцинируют.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия Украина коронавирус пандемия COVID-19
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