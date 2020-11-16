В России ликвидировали партию племянника Путина

В России ликвидировали политическую партию "Народ против коррупции", главой которой был племянник президента РФ Роман Путин.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Соответствующее решение 16 ноября принял Верховный суд РФ, полностью удовлетворив иск местного Министерства юстиции.

Согласно материалам на сайте российского Минюста, политсила "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но активизировалась лишь перед всеобщими выборами, которые прошли в России 13 сентября. До последнего времени партия не занималась активной политической деятельностью.

Предприниматель Роман Путин вступил в нее 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным российских СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ Владимира Путина.

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Ранее в партии допускали, что иск Минюста может быть связан с непредоставлением ею отчетности.

Напомним, ранее российские СМИ узнали, что другой племянник президента является одним из самых богатых людей страны. Журналисты-следователи узнали, что 51-летний сына двоюродной сестры Путина по матери Михаил Шеломов обладает состоянием в 1,25 млрд рублей.

А в прошлом месяце Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему пожизненно сохранить место в Совете Федерации РФ. Также смотрите видеосюжет о референдуме, который позволил ему править еще 16 лет: