В России подали иск об аресте Виталия Маркива

Следователи в России будут добиваться заочного ареста для военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого в прошлом месяце признали невиновным в гибели двух репортеров на Донбассе.

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Как сообщает ТАСС, соответствующее ходатайство было подано в Басманный суд Москвы.

В пресс-службе суда заявили, что Следственный комитет РФ подал иск о заочном аресте Виталия Маркива, обвинив его в "убийстве двух и более лиц". Данная статья Уголовного кодекса РФ предполагает наказание в виде вплоть до пожизненного срока.

Подробности не раскрываются, но речь может идти о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика-россиянина Андрея Миронова в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

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В связи с этим в 2017 году Маркив был арестован в Италии, а в прошлом году суд города Падуя признал его виновным в гибели Рокелли и приговорил к 24 годам лишения свободы. Однако в ноябре миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор, отменив приговор нижестоящей инстанции.

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В тот же день Виталий Маркив, спустя почти 3,5 года, вернулся в Украину. На родине он встретился с президентом Владимиром Зеленским и был награжден орденом Архистратига Михаила.

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