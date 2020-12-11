Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России подали иск об аресте Виталия Маркива

11 декабря, 11:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Нацгвардейцу может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы

Следователи в России будут добиваться заочного ареста для военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого в прошлом месяце признали невиновным в гибели двух репортеров на Донбассе.

Реклама

Как сообщает ТАСС, соответствующее ходатайство было подано в Басманный суд Москвы.

В пресс-службе суда заявили, что Следственный комитет РФ подал иск о заочном аресте Виталия Маркива, обвинив его в "убийстве двух и более лиц". Данная статья Уголовного кодекса РФ предполагает наказание в виде вплоть до пожизненного срока.

Подробности не раскрываются, но речь может идти о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика-россиянина Андрея Миронова в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

В тренде
В США против сына Байдена открыли дело

В связи с этим в 2017 году Маркив был арестован в Италии, а в прошлом году суд города Падуя признал его виновным в гибели Рокелли и приговорил к 24 годам лишения свободы. Однако в ноябре миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор, отменив приговор нижестоящей инстанции.

Реклама

В тот же день Виталий Маркив, спустя почти 3,5 года, вернулся в Украину. На родине он встретился с президентом Владимиром Зеленским и был награжден орденом Архистратига Михаила.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия нацгвардия заочный арест Виталий Маркив
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования Киеву
После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования КиевуРоссия
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убили
В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убилиРоссия
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять