В России разбился пассажирский самолет. Есть выжившие

Лайнер разрушился при падении, а несколько человек успели выбраться из салона

На место катастрофы выехали спасательные службы России / Коллаж "Сегодня"

Днем 12 сентября в Иркутской области России разбился пассажирский самолет L-410. Сообщение об этом разместила администрация Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

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Что известно

Источник российских журналистов в экстренных службах утверждает, что самолет упал в четырех километрах от села Казачинское. По его словам, самолет разрушился при падении, а несколько человек успели выбраться из салона.

В МЧС подтвердили, что самолет с 16 людьми на борту потерпел жесткую посадку. Самолет упал с низкой высоты. Четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии. Еще 11 человек зажало в салоне, в каком они состоянии, неизвестно.

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Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что все выжили.

"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", – приводятся его слова на сайте правительства региона.

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L-410 пропал с радаров, когда повторно заходил на посадку, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании "СиЛА", которой принадлежит самолет. По предварительным данным, самолет разбился из-за отказа техники, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. Среди версий авиакатастрофы — ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", – рассказал источник "Интерфакса".

По данным СМИ, один пилот погиб, второго – ждет допрос. "Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать. При первой же возможности пилоты будут опрошены на предмет соответствия их действий протоколу", – сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Let L 410 "Turbolet"