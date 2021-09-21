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В России разбился автобус из Горловки – погибли люди

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
21 сентября, 13:49
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В микроавтобусе на момент аварии было 19 человек
Смертельная авария произошла в Ростовской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Смертельная авария произошла в Ростовской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В России микроавтобус из временно оккупированной Горловки Донецкой области попал в ДТП. Погибли три человека и еще трое пострадали.

Об этом сообщает znamenka.info.

Детали аварии

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Микроавтобус направлялся в российский Белгород. Авария произошла в Ростовской области, в Новошахтинске, между селом Самбек и бывшим пгт Красный.

В микроавтобусе на момент аварии было 17 пассажиров и два водителя. Двое пассажиров погибли на месте, позднее еще один пострадавший умер в больнице. Пострадавших передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации.

Сепаратистские СМИ утверждают, что в микроавтобусе находились "граждане ДНР".

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в России подросток устроил смертельное ДТП – пятеро погибших.

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Также напомним, военные в России попали в жуткое ДТП, двое погибли.

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