В Росії розбився автобус із Горлівки – загинули люди

У Росії мікроавтобус із тимчасово окупованої Горлівки Донецької області потрапив у ДТП. Загинуло троє людей і ще троє постраждало.
Про це повідомляє znamenka.info.
Деталі аварії
Мікроавтобус прямував у російський Бєлгород. Аварія сталася в Ростовській області, у Новошахтинську, між селом Самбек і колишнім смт Красний.
У мікроавтобусі на момент аварії було 17 пасажирів і двоє водіїв. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один постраждалий помер у лікарні. Потерпілих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.
Сепаратистські ЗМІ стверджують, що в мікроавтобусі їхали "громадяни ДНР".
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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