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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

В Росії розбився автобус із Горлівки – загинули люди

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
21 вересня, 13:49
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У мікроавтобусі на момент аварії було 19 осіб
Смертельна аварія сталася у Ростовській області. Фото: колаж "Сьогодні"
Смертельна аварія сталася у Ростовській області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії мікроавтобус із тимчасово окупованої Горлівки Донецької області потрапив у ДТП. Загинуло троє людей і ще троє постраждало.

Про це повідомляє znamenka.info.

Деталі аварії

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Мікроавтобус прямував у російський Бєлгород. Аварія сталася в Ростовській області, у Новошахтинську, між селом Самбек і колишнім смт Красний.

У мікроавтобусі на момент аварії було 17 пасажирів і двоє водіїв. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один постраждалий помер у лікарні. Потерпілих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.

Сепаратистські ЗМІ стверджують, що в мікроавтобусі їхали "громадяни ДНР".

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Росії підліток влаштував смертельну ДТП – п'ятеро загиблих.

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Також нагадаємо, військові в Росії потрапили у страшну ДТП, двоє загинуло.

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