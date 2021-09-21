В Росії розбився автобус із Горлівки – загинули люди

У мікроавтобусі на момент аварії було 19 осіб

Смертельна аварія сталася у Ростовській області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії мікроавтобус із тимчасово окупованої Горлівки Донецької області потрапив у ДТП. Загинуло троє людей і ще троє постраждало.

Про це повідомляє znamenka.info.

Деталі аварії

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Мікроавтобус прямував у російський Бєлгород. Аварія сталася в Ростовській області, у Новошахтинську, між селом Самбек і колишнім смт Красний.

У мікроавтобусі на момент аварії було 17 пасажирів і двоє водіїв. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один постраждалий помер у лікарні. Потерпілих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.

Сепаратистські ЗМІ стверджують, що в мікроавтобусі їхали "громадяни ДНР".

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Росії підліток влаштував смертельну ДТП – п'ятеро загиблих.

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Також нагадаємо, військові в Росії потрапили у страшну ДТП, двоє загинуло.