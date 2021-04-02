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В России поймали молодого террориста с "украинским следом": видео

2 апреля, 15:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчина якобы действовал по указанию "украинских националистов"

Российские спецслужбы задержали жителя Алтайского края РФ, который якобы является сторонником некой "украинской националистической организации".

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Об этом сообщили 2 апреля в Федеральной службе безопасности РФ.

Силовики утверждают, что россиянин 2000 года рождения собирался совершить "акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения", мигрантов из Центральной Азии, против мечетей и органов местного самоуправления.

При обысках у него обнаружили взрывчатку, инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств, "экстремистская литература" и телефоны с фотографиями объектов для будущей атаки.

При этом он якобы действовал по заданию "куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", созданной, как утверждают в ФСБ, для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России.

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Сообщается, что задержанный сознался в инкриминируемых ему преступлениях – якобы в феврале этого года он сам вышел на координатора "украинской организации" из-за недовольства миграционной политики Кремля.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

Напомним, в марте в оккупированном Крыму ФСБ арестовала журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко. После двух дней пыток током мужчина сознался в "шпионаже в пользу Украины".

А в конце прошлого года суд в РФ приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко, которого тоже обвинили в шпионаже в пользу Украины.

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Россия националисты Украина теракты Алтайский край барнаул
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