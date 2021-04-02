У Росії упіймали молодого терориста з "українським слідом": відео

Російські спецслужби затримали жителя Алтайського краю РФ, який нібито є прихильником якоїсь "української націоналістичної організації".

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Про це повідомили 2 квітня в Федеральній службі безпеки РФ.

Силовики стверджують, що росіянин 2000 року народження збирався зробити "акції "прямої дії", спрямовані на залякування місцевого населення", мігрантів з Центральної Азії, проти мечетей і органів місцевого самоврядування.

Під час обшуків у нього виявили вибухівку, інструкцію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, "екстремістська література" і телефони з фотографіями об'єктів для майбутньої атаки.

При цьому він нібито діяв за завданням "куратора української націоналістичної організації "Етнічне національне об'єднання", створеної, як стверджують у ФСБ, для координації дій націоналістів України, Білорусії та Росії.

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Повідомляється, що затриманий зізнався в інкримінованих йому злочинах – нібито в лютому цього року він сам вийшов на координатора "української організації" через невдоволення міграційною політикою Кремля.

Зараз чоловік перебуває під вартою, щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 205.3 КК РФ ("Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності").

Нагадаємо, в березні в окупованому Криму ФСБ заарештувала журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенко. Після двох днів тортур струмом чоловік зізнався в "шпигунстві на користь України".

А в кінці минулого року суд в РФ засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього українського футболіста Василя Василенка, якого теж звинуватили в шпигунстві на користь України.

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