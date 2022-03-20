В России задумали свержение Путина — Грозев (видео)

В РФ могут исполнить мечту украинцев

По словам Грозева, у РФ есть люди, которые хотят свергнуть Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

В последнее время появилась информация, что готовится замена президенту РФ Владимиру Путину. Его может заменить директор ФСБ Александр Бортников. Руководитель издания Bellingcat, международный расследователь Христо Грозев заявил, что пока точной информации о том, кто может заменить военного преступника Путина нет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Україна разом".

Реклама

Подробности

"О том, кто готов, готов ли кто-нибудь это сделать, ну у нас нет информации. Но информация о том, что об этом думается, об этом думают олигархи, об этом думает часть силовиков, которые полностью не были посвящены даже в проект этой войны до конца, но много из них, то есть маленький круг был, но большая группа не была, вот они точно об этом думают", — сказал Грозев.

Также он ответил, может ли Путин применить оружие массового поражения в Украине.

"Они знают реальные факты, они знают количество погибших российских солдат, офицеров, они знают, что все это перевернется во внутриполитический огромный кризис через месяц примерно. Не будут выполнять такие приказы, после которых будет защищать их именно он (Путин — Ред.), потому что его может и не быть через месяц. Если он пойдет на такой крайний шаг, потому что видит, что война не удается, то это, возможно, приведет к таким действиям", — отметил Грозев.

Озвучены потери оккупантов в войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 до 20.03:

Реклама

личный состав – около 14700 человек;

танки ‒ 476;

боевые бронированные машины ‒ 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте также