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В Россию не пускают украинца, которого освободили из плена в Ливии

3 января, 08:41

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Моряку должны оказать помощь украинские дипломаты

Гражданина Украины, которого вместе с еще тремя россиянами освободили из плена в Ливии, не пускают на территорию Российской Федерации.

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Об этом со ссылкой на члена Общественной палаты РФ, главу Фонда защиты национальных ценностей России Александра Малькевича сообщают "РИА Новости".

"Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена", – сказал Малькевич.

Фото: Media Малькевич

Ожидается, что моряку должны оказать помощь украинские дипломаты.

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Напомним, в Ливии 2 января освободили похищенных несколько недель назад гражданина Украины и троих россиян, самолет с ними несколько часов назад вылетел в Россию.

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Ранее 31 декабря, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с двумя женщинами и семью детьми – гражданами Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц в Сирии. Они были освобождены при участии спецслужб Украины, США и Ирака.

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