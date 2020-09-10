В СМИ массово тиражируют фейки о состоянии здоровья Навального

В пресс-службе оппозиционера подтвердили только то, что он пришел в себя и реагирует на окружающих

Ряд СМИ публикуют недостоверную информацию о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно вышел из комы. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", – написала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Алексей Навальный во вторник, 8 сентября, якобы полностью пришел в себя после того, как его вывели из комы. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации. Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета. Официальных подтверждений этой информации нет.

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Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось, он уже дышит сам и реагирует на речь.

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, кто может быть причастен к отравлению Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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