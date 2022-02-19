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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Вице-президент США Харрис: Есть четкая инструкция агрессии России

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента
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19 февраля, 13:33
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Камала Харрис рассказала, каким образом действует политическое руководство России в переговорах вокруг Украины, и как этому противостоять
Камала Харрис: "США и их партнеры готовы применить беспрецедентные экономические санкции"
Камала Харрис: "США и их партнеры готовы применить беспрецедентные экономические санкции" / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-президент США Камала Харрис уверенна, что Российская Федерация накапливает силы и средства, а также создает поводы для вторжения в Украину, но в то же время в Кремле продолжают распространять вранье об обратном.

Об этом Камала Харрис сказала во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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"Есть четкая инструкция, по которой происходит российская агрессия. Она всем уже очень знакома. РФ будет говорить, что она ничего не знает и что она не виновата. Они будут создавать неправдивые поводы для вторжения. Они будут накапливать силы и средства. Мы сейчас получаем информацию: Россия продолжат распространять вранье и пропаганду. Но мы объединились и вместе раскрываем правду, говоря ее в один голос", – сказала она.

США и Европа готовы к общему ответу

В то же время вице-президент США сообщила о готовности ввести экономические санкции, которые ударят по промышленности, финансовым учреждением, а также по элитам РФ, которые причастны к агрессии.

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"Я могу говорить с уверенностью: если РФ будет продолжать вторжение в Украину, то США и их партнеры готовы применить беспрецедентные экономические санкции. Мы очень тесно сотрудничали со всеми, кто тут собрался (в Мюнхене. – Ред.). Чтобы убедиться, что мы готовы двигаться дальше и применять эти последствия, о которых мы говорим. Эти ограничения будут четкими, строгими и общими. Мы будем нацеливаться на меры экспортного контроля, финансовые учреждения и ключевые объекты промышленности, а также на тех, кто соглашается и содействует наступлению (на Украину. – Ред.). Эти меры нанесут существенный вред всем, кто к этому причастен", – сказала она.

Белый дом готов разговаривать

Камила Харрис учла, что Вашингтона остается открытым к диалогу. Но в Белом доме в искренность России в переговорах уже не верят.

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"США и наши союзники по НАТО и партнеры остаются открытыми к дипломатическим шагам. Мы положили на стол конкретные пропозиции. Мы привлекали РФ через НАТО, ООН, в двустороннем формате – принять участие в диалоге. Но в РФ продолжают заявлять, что они готовы к переговорам. Хотя их действия не отвечают тому, что они говорят", – заявила вице-президент.

Что было ранее

  • Напомним, что, к сожалению, о решительном ответе сказать в глаза руководству России на Мюнхенской конференции не удастся. Президент РФ Владимир Путин еще до начала мероприятия сообщил, что не примет участие в дискуссии.
  • К слову, отметим, что начало Мюнхенской конференции было не совсем удачным. В городе начался масштабный пожар, дым от которого накрыл небо. Чрезвычайное происшествие удалось быстро ликвидировать.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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