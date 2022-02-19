Віцепрезидент США Гарріс: Є чітка інструкція агресії Росії

Камала Гарріс розповіла, як діє політичне керівництво Росії в переговорах навколо України, і як цьому протистояти.

Камала Гарріс: "США та їхні партнери готові застосувати безпрецедентні економічні санкції" / Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрезидент США Камала Харріс упевнена, що Російська Федерація накопичує сили та кошти, а також створює приводи для вторгнення до України, але водночас у Кремлі продовжують поширювати брехню про протилежне.

Про це Камала Гарріс сказала під час Мюнхенській безпековій конференції, в якій прийме участь і президент України Володимир Зеленський.

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"Є чітка інструкція, за якою відбувається російська агресія. Вона всім уже дуже знайома. РФ говоритиме, що вона нічого не знає і що вона не винна. Вони створюватимуть неправдиві приводи для вторгнення. Вони накопичуватимуть сили та кошти. Ми зараз отримуємо. інформацію: Росія продовжать поширювати брехню та пропаганду. Але ми об'єдналися і разом розкриваємо правду, говорячи її в один голос", – сказала вона.

США та Європа готові до спільної відповіді

Водночас віцепрезидент США повідомила про готовність запровадити економічні санкції, які вдарять по промисловості, фінансовій установі, а також по елітах РФ, які причетні до агресії.

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"Я можу говорити з упевненістю: якщо РФ продовжуватиме вторгнення до України, то США та їхні партнери готові застосувати безпрецедентні економічні санкції. Ми дуже тісно співпрацювали з усіма, хто тут зібрався (у Мюнхені. – Ред.). Щоб переконатися, що ми готові рухатися далі і застосовувати ці наслідки, про які ми говоримо: ці обмеження будуть чіткими, суворими та загальними, ми націлюватимемося на заходи експортного контролю, фінансові установи та ключові об'єкти промисловості, а також на тих, хто погоджується та сприяє наступу (на Україну. – Ред.). Ці заходи завдадуть суттєвої шкоди всім, хто до цього причетний", – сказала вона.

Білий дім готовий розмовляти

Каміла Гарріс врахувала, що Вашингтона залишається відкритим до діалогу. Але у Білому домі у щирість Росії у переговорах вже не вірять.

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"США та наші союзники по НАТО та партнери залишаються відкритими до дипломатичних кроків. Ми поклали на стіл конкретні пропозиції. Ми залучали РФ через НАТО, ООН, у двосторонньому форматі – взяти участь у діалозі. Але в РФ продовжують заявляти, що вони готові до переговорів "Хоча їхні дії не відповідають тому, що вони говорять", – заявила віцепрезидент.

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