Вместо "Евровидения" россияне соревновались в умении украшать могилы

В РФ прошел очень странный конкурс

Конкурсы у россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает удивлять нелепыми поступками и событиями. В тот день, когда вся Европа смотрела "Евровидение" и радовалась победе Украины, в российском Новосибирске 14 мая провели конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и других материалов, сообщают местные СМИ.

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По словам организаторов, странный конкурс "нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус потребителя на иное восприятия места захоронения".

В командах также заявили, что благоустройство захоронений — очень важное дело.

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"Необходимо людям объяснять, что можно вложиться в увековечение, которое будет на многие годы. Бетон с гранитом и тротуарной плиткой — они будут долго стоять. Это необходимо объяснять, что они могут один раз выполнить работу и приходить навестить, а не убираться", — заявил один из участников.

Почему для этого нужно именно проводить конкурс, организаторы и участники так и не объяснили.

Отметим, 14 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение", в котором Россия не принимала участия — ее отстранили из-за военного вторжения в Украину. Также РФ "вылетела" из спортивных и прочих международных соревнований.

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