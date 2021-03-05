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Вместо отпуска карантин: "амбассадор" вакцины "Спутник V" заболела COVID-19

5 марта, 20:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Болезнь протекает в легкой форме, пишет журналистка

После двух доз российской вакцины "Спутник V" журналистка Екатерина Дементьева заболела коронавирусом.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сделала ПЦР-тест как формальность, чтобы сегодня вечером улететь на море, но улетела на двухнедельный карантин", – написала она.

По ее словам, болезнь протекает без кашля и температуры.

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"Работаю и распознаю запахи — но чувствую себя грустной, разбитой, и быть дома мне совсем не нравится. Я продержалась год, не проведя взаперти ни одного дня и почти не меняя жизненных привычек. Так что остаюсь амбассадором", – добавила журналистка.

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Как сообщалось ранее, после вакцины "Спутник V" сотрудник "Свободы слова Савика Шустера" заболел COVID-19.

Также мы писали, что российские информационные агентства пытаются убедить испаноязычные страны в том, что российская вакцина от коронавируса "Sputnik V" работает лучше, чем ее американские конкуренты Pfizer и Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцина коронавирус Спутник V
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