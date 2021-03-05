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Замість відпустки карантин: "амбасадор" вакцини "Супутник V" захворіла на COVID-19

5 березня, 20:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Хвороба протікає в легкій формі, пише журналістка

Після двох доз російської вакцини "Супутник V" журналістка Катерина Дементьєва захворіла на коронавірус.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Зробила ПЛР-тест як формальність, щоб сьогодні ввечері полетіти на море, але полетіла на двотижневий карантин", – написала вона.

За її словами, хвороба протікає без кашлю і температури.

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"Працюю і розпізнаю запахи – але відчуваю себе сумною, розбитою, і бути вдома мені зовсім не подобається. Я протрималася рік, не провівши під замком жодного дня і майже не змінюючи життєвих звичок. Так що залишаюся амбассадором", – додала журналістка.

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Як повідомлялося раніше, після вакцини "Супутник V" співробітник "Свободи слова Савіка Шустера" захворів на COVID-19.

Також ми писали, що російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу "Sputnik V" працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцина коронавірус Супутник V
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