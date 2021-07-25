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"Вы – русские". Вице-спикер Госдумы размечтался об Украине в составе России

25 июля 2021 21:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Представитель высшей российской власти Петр Толстой делает подобные заявления не впервые

Петр Толстой

Петр Толстой / Фото: сайт Госдумы РФ

Вице-спикер Государственной думы России и глава ее делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Украине следует отказаться от независимости и войти в состав РФ.

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Об этом он сказал в эфире одного из российских пропагандистских каналов, эпизод видео с которого опубликовал украинский журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Денис Казанский.

"Вам надо вернуться домой, в Россию, хватит валять дурака и изображать из себя "незалежных", остановитесь уже – вы русские, возвращайтесь домой", – заявил официальный представитель российских властей в эфире центрального канала.

Казанский также напомнил, что Толстой, который является не маргинальным блогером, а представителем высшей российской власти, делает подобные заявления не впервые. Ранее Толстой уже называл Украину "временным" и "фейковым" государством, выражая уверенность, что "Украина вернется в Россию"

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Напомним, не так давно этот ж представитель Государственной думы фактически призывал вешать на фонарях руководство Украины, обозвав его "кучкой негодяев", которая захватила власть в стране.

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