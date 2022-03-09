"Я не пойду убивать". В России сожгли военкомат, чтобы не воевать против Украины (видео)

Россиянин устроил пожар в военкомате, чтобы уничтожить данные резервистов-призывников, которых могут заставить воевать против Украины – он оставил "послание" властям РФ

В России устроили пожар в военкомате / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луховицах Московской области россиянин, выступающий против путинского режима, раскрасил ворота местного военкомата в цвета украинского флага и поджег здание. Он объяснил, что не намерен выполнять преступные приказы и хочет избежать призыва на войну с Украиной.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "ВатаХантеры".

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Отмечается, что на заборе кроме украинского флага мужчина написал "Я не пойду убивать братьев". После этого залез на территорию военкомата и бросил в окна здания коктейли Молотова, там вспыхнул пожар.

Таким образом парень пытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут воевать против Украины.

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"Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших. (...) Это должно ещё сильнее сломить дух российской армии и правительства. Пусть эти пид*расы знают, что собственный народ их ненавидит", - написал автор видео.

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