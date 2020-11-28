Случайно застрелили: в России убит заммэра Новоуральска

В Свердловской области, Россия, во время охоты случайно застрелили замглавы Новоуральска Михаила Черницкого.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Mash".
По предварительной версии, Черницкий был застрелен товарищем на охоте под Алапаевском. При этом стрелок сидел напротив российского чиновника, они поджидали дичь в засаде.
В рамках дела назначены соответствующие экспертизы. Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято. Было заведено дело "о причинении смерти по неосторожности".
Ранее в России в столице Чечни Грозном произошла стрельба, в ходе которой погибло двое сотрудников Росгвардии.
Напомним, в Житомирской области от огнестрельного ранения во время конфликта с егерями на охоте погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося.
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