Жириновский назвал преемников Путина – в Кремле прокомментировали заявление

После того как президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях экс-главе государства, в России все чаще говорят о преемниках хозяина Кремля. Вот и лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал имена политиков, которые могут прийти ему на смену. Однако в Кремле крайне неохотно комментируют подобные заявления.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения Жириновского на эту тему "ничем не подкреплены".

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Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Жириновского, который накануне назвал потенциальных преемников действующего президента. В эфире "России 1" политик заявил, что преемниками Путина могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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"Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, ну, наверное, его рейтинги на чем-то, на этом опыте основываются", – сказал Песков.

В то же время украинский политический и военный эксперт Александр Коваленко ("Злой Одессит") напоминает в своем Telegram-канале: "В миру уже давно известна фраза, что у Путина на уме – то у Вольфовича на языке".

По его словам, в то время как Мишустин, Шойгу и Нарышкин схлестнулись в битве за трон – абсолютно чистым остается Медведев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту.

Напомним, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что лучшим преемником для Путина был бы мэр Москвы Собянин или зампредседателя Совета безопасности РФ, бывший премьер Медведев.

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Также напомним, что годом ранее Песков заявил, что Путин не думает о своем преемнике, поскольку его полномочия истекают аж в 2024 году.

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