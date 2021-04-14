Американский военный корабль направился к Черному морю

Один из двух американских боевых кораблей Donald Cook, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, пополнил запасы топлива и направился к Черноморским проливам.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook пробыл на базе Суда-Бэй около девяти часов, затем пошел курсом на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (примерно 26,5 км в час).
Ожидается, что корабль войдет в Черное море уже в четверг, 15 апреля, и пробудет там до 4-5 мая.
Что известно о кораблях Donald Cook:
- могут нести до 56 крылатых ракет "Томагавк";
- оснащены системой противоракетной обороны "Иджис";
- могут вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.
Как мы писали ранее, корабли ВМС США регулярно патрулируют акваторию Черного моря для поддержки союзников и партнеров по НАТО.
Ранее сообщалось, что в НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море.
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