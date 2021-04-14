Американский военный корабль направился к Черному морю

Предположительно, ракетный эсминец ВМС США Donald Cook войдет в море 15 апреля и пробудет там до 4-5 мая

Один из двух американских боевых кораблей Donald Cook, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, пополнил запасы топлива и направился к Черноморским проливам.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook пробыл на базе Суда-Бэй около девяти часов, затем пошел курсом на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (примерно 26,5 км в час).

Ожидается, что корабль войдет в Черное море уже в четверг, 15 апреля, и пробудет там до 4-5 мая.

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Что известно о кораблях Donald Cook:

могут нести до 56 крылатых ракет "Томагавк";

оснащены системой противоракетной обороны "Иджис";

могут вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

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Как мы писали ранее, корабли ВМС США регулярно патрулируют акваторию Черного моря для поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Ранее сообщалось, что в НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море.

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