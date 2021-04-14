Українська
$ 28,02
33,32
  1. Мировые новости
  2. США

Американский военный корабль направился к Черному морю

14 апреля, 20:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Предположительно, ракетный эсминец ВМС США Donald Cook войдет в море 15 апреля и пробудет там до 4-5 мая

Один из двух американских боевых кораблей Donald Cook, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, пополнил запасы топлива и направился к Черноморским проливам.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook пробыл на базе Суда-Бэй около девяти часов, затем пошел курсом на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (примерно 26,5 км в час).

Ожидается, что корабль войдет в Черное море уже в четверг, 15 апреля, и пробудет там до 4-5 мая.

В тренде
Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо

Что известно о кораблях Donald Cook:

  • могут нести до 56 крылатых ракет "Томагавк";
  • оснащены системой противоракетной обороны "Иджис";
  • могут вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.
Реклама

Как мы писали ранее, корабли ВМС США регулярно патрулируют акваторию Черного моря для поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Ранее сообщалось, что в НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США НАТО ВМС корабль Черное море
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложили
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложилиСША
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТОСША
США там делать нечего: у Лаврова выступили с резким заявлением о
США там делать нечего: у Лаврова выступили с резким заявлением о "нормандском формате"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять