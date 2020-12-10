Антимонопольный орган США требует обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp

Компанию обвиняют в личной монополии на социальные сети

В среду Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов (FTC) и почти все американские штаты подали в суд на компанию Марка Цуккерберга Facebook Inc., обвинив ее в нарушении антимонопольного закона путем "личной монополии на соцсети".

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Об этом говорится в сообщении на сайте FTC.

Истцы также просят суд обязать Facebook продать ее сервисы Instagram и WhatsApp и в будущемв подобных ситуациях запрашивать одобрения сделок.

Федеральная торговая комиссия считает, что Facebook незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети, приобретая перспективных конкурентов.

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Напомним, Министерство юстиции США подало иск против Facebook, обвинив компанию в дискриминации американских работников. Компания якобы отказалась нанимать квалифицированных американцев на более чем 2,6 тыс. должностей, потому что рабочие места достались иностранцам по временным визам.

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