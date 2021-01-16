Apple разрабатывает iPhone со складным экраном и вводит платную подписку на подкасты – Bloomberg

В 2021 году представят обновленные модели планшетов и ноутбуков

В 2021 году компания Apple представит обновленную линейку своих продуктов, среди новшеств много неожиданного для клиентов компании.

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Об этом сообщает Bloomberg.

iPhone со складным экраном

Осведомленный источник рассказал, что компания разработала прототипы складных экранов для внутреннего тестирования, но дальше пока не продвинулась. На данном этапе у нее нет полноценных прототипов складных смартфонов.

Важным аспектом станет то, что складной iPhone позволит Apple получить девайс с более крупным экраном, который при этом будет легче помещаться в карман.

По данным агентства, в компании обсуждали складные экраны различных размеров, в том числе сходный по величине с 6,7-дюймовым дисплеем iPhone 12 Pro Max.

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Отметим, что сейчас подобный смартфон находится лишь на ранней стадии и неизвестно, выйдет ли он в не только в этом году, а вообще когда-либо.

Редизайн компьютеров iMac all-in-one

Корпорация Apple планирует в этом году провести первый с 2012 года редизайн своих настольных компьютеров iMac all-in-one.

В новых 21,5- и 27-дюймовых моделях корпорация откажется от процессоров Intel, в них будут установлены новые мощные процессоры собственного производства.

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Среди других изменений — уменьшение рамки вокруг экрана, избавление от значительной части металлической "подбородки" по аналогии с монитором Apple Pro Display. В новых iMac будет плоская задняя крышка в отличие от изогнутой задней стенки текущих iMac.

Новые версии MacBook Pro

В середине 2021 года компания планирует начать производство новых версий своих 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с более быстрыми процессорами собственного производства, обновленными дисплеями и зарядными устройствами MagSafe на магнитах.

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Внешний вид новых ноутбуков не претерпит существенных изменений и будет аналогичен текущим версиям MacBook Pro.

В компании считают, что отказ от зарядки через порт USB-C и возврат к магнитному адаптеру питания MagSafe позволит ноутбукам заряжаться быстрее. Тем более, при случайном рывке кабеля питания он просто отсоединится от ноутбука, а не потянет его за собой.

Реклама Закрытая веб-камера MacBook может его повредить / Фото: CNET

Платная подписка на подкасты

Подписка на подкасты Apple станет платной. Уникальный контент, будут создавать авторы, заключившие партнёрство с Apple. На данном этапе компания уже ведёт переговоры с подкаст-студиями.

Помимо этого, есть возможность платы за отдельные подкасты. Это даст возможность авторам заработать еще больше денег. В таком случае, у владельцев подкастов будет возможность включить платное прослушивание своего контента, не связанное с подпиской Apple. Это может заставить некоторые студии перейти с остальных сервисов к Apple.

Что еще может измениться

На данном этапе, компания не планирует крупных изменений для новых смартфонов, учитывая, что в 2020 году уже представила технологию 5G и новый дизайн. Выйдут iPhone с обозначением "S", которое обычно дают незначительно изменившимся смартфонам.

Сейчас компания тестирует считывание отпечатков пальцев через экран для разблокировки смартфона. Функция может оказаться удобной в условиях пандемии коронавируса, когда пользователи носят маски, мешающие применять распознавание лица. Эту функцию планируют представить уже в 2021 году.

Apple планирует в этом году выпустить аксессуар, который позволит находить предметы вроде рюкзака или ключей. Она планирует выпустить для него несколько аксессуаров, в том числе кожаный брелок.

Также идет разработка iPad Pro. Новый планшет будет визуально будет похож на нынешнею модель, но обзаведется дисплеем MiniLED и гораздо более быстрым процессором.

Ранее мы сообщали, что в Сети активно распространяют информацию, что на волне скандала вокруг Telegram и сторонников президента США Дональда Трампа, Apple может удалит приложение из AppStore и устройств пользователей.

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