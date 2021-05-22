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Байден хочет восстановить инфраструктуру сектора Газа

22 мая, 08:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По его словам, речь идет именно о восстановлении исключительно мирной инфраструктуры

Слева - президент США Джо Байден, справа - разрушенный сектор Газа. Фото: коллаж "Сегодня"

Слева - президент США Джо Байден, справа - разрушенный сектор Газа. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме заявил, что его страна поможет восстановить инфраструктуру сектора Газа, пострадавшую в ходе недавней израильской военной операции.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, что речь пойдет о восстановлении исключительно мирной инфраструктуры, а не объектов, используемых палестинскими группировками в военных целях.

"Речь будет о пакете помощи, чтобы восстановить Газу", – сказал он.

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Байден добавил, что "молится за то, чтобы оно продержалось" – имея ввиду перемирие, которого достигли Израиль и палестинцы из Газы.

Президент США предположил, что пока все страны не признают право еврейского государства Израиль на существование "мира не будет", прокомментировал он ситуацию на Ближнем Востоке.

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Фото: РБК

Ранее мы писали, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

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Напомним, режим прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС вступил в силу в 2 часа ночи пятницы. За 11 дней вооруженного конфликта погибло более 200 человек, большинство в секторе Газа. Более подробно читайте в материале "Сегодня".

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