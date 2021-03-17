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Байден назвал Путина убийцей

17 марта, 13:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент США считает, что ему придется за все ответить

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

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В интервью ABC News он сказал, что Путин курировал масштабные усилия, направленные на "очернение" его кандидатуры на выборах в США.

"Мы долго разговаривали… Я знаю его относительно хорошо", – сказал Байден.

Журналист спросил, думает ли он, что Путин убийца, на что Байден ответил: "Ммм, да".

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Президент США добавил, что Путину придется за все ответить. В то же время он отметил, что можно сотрудничать там, где совместная работа в общих интересах. Так, Байден намерен продлить соглашение о вооружениях с Россией.

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Напомним, национальная разведка США рассекретила свой доклад о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно РФ.

Согласно документу, Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.

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Россия США Владимир Путин Джо Байден
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