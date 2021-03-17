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Байден назвав Путіна вбивцею

17 березня, 13:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент США вважає, що йому доведеться за все відповісти

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

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В інтерв'ю ABC News він сказав, що Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" його кандидатури на виборах в США.

"Ми довго розмовляли ... Я знаю його відносно добре", – сказав Байден.

Журналіст запитав, чи думає він, що Путін вбивця, на що Байден відповів: "Ммм, так".

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Президент США додав, що Путіну доведеться за все відповісти. Водночас він зазначив, що можна співпрацювати там, де спільна робота в загальних інтересах. Так, Байден має намір продовжити угоду про озброєння з Росією.

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Нагадаємо, національна розвідка США розсекретила свою доповідь про втручання у вибори в США в 2020 році, сфокусований на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третину доповіді стосується саме РФ.

За документами, Росія знову втручалася в президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їх результат, дискредитуючи переміг в результаті голосування демократа Джо Байдена.

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