Коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена над Трампом

В Соединенных Штатах завершилось голосование за нового президента страны членов Коллегии выборщиков – наибольшее колличество голосов ожидаемо набрал Джо Байден – 306, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 232.

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Об этом сообщает Reuters.

Новым вице-президентом США становится Камала Харрис, которая баллотировалась вместе с Байденом.

6 января результаты голосования Коллегии выборщиков должны утвердить Сенат и Палата представителей Конгресса США. 20 января должна состояться инаугурация следующего президента.

Хотя выборы президента США прошли еще 3 ноября и по результатам голосования американских штатов уже давно победил Байден (за него проголосовали 81,2 млн избирателей, за Трампа – 74,2 млн), но решающее слово, согласно американскому избирательному законодательству, было за членами Коллегии выборщиков.

Что такое Коллегия выборщиков

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У каждого из 50 американских штатов и отдельно у округа Колумбия свое количество выборщиков – зависит от количества населения. Всего в Коллегии 538 членов.

Голоса всех выборщиков штата получает кандидат, за которого проголосовало большинство его жителей. За исключением штатов Небраска и Мэн, которые представлены в коллегии соответственно пятью и четырьмя членами.

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Для победы кандидату в президенты надо получить голоса по меньшей мере 270 выборщиков.

Следует отметить, что власти всех штатов ранее утвердили результаты выборов 3 ноября, согласно которым демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков.

Кстати, в 2016 году Дональд Трамп уступил по общему количеству голосов тогдашней сопернице Хиллари Клинтон. Тем не менее тогда благодаря Коллегии выборщиков он стал президентом.

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Напомним, Дональд Трамп не признал поражение после голосования 3 ноября и начал подавать иски в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Большинство из них отклонили, а пересчет в некоторых штатах даже добавил голосов демократу Байдену.

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