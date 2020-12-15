Українська
$ 27,87
33,89
  1. Мировые новости
  2. США

Коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена над Трампом

15 декабря, 00:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Коллегия выборщиков отдала Байдену 306 голосов

В Соединенных Штатах завершилось голосование за нового президента страны членов Коллегии выборщиков – наибольшее колличество голосов ожидаемо набрал Джо Байден – 306, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 232.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Новым вице-президентом США становится Камала Харрис, которая баллотировалась вместе с Байденом.

6 января результаты голосования Коллегии выборщиков должны утвердить Сенат и Палата представителей Конгресса США. 20 января должна состояться инаугурация следующего президента.

Хотя выборы президента США прошли еще 3 ноября и по результатам голосования американских штатов уже давно победил Байден (за него проголосовали 81,2 млн избирателей, за Трампа – 74,2 млн), но решающее слово, согласно американскому избирательному законодательству, было за членами Коллегии выборщиков.

Что такое Коллегия выборщиков

Реклама

У каждого из 50 американских штатов и отдельно у округа Колумбия свое количество выборщиков – зависит от количества населения. Всего в Коллегии 538 членов.

Голоса всех выборщиков штата получает кандидат, за которого проголосовало большинство его жителей. За исключением штатов Небраска и Мэн, которые представлены в коллегии соответственно пятью и четырьмя членами.

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Для победы кандидату в президенты надо получить голоса по меньшей мере 270 выборщиков.

Следует отметить, что власти всех штатов ранее утвердили результаты выборов 3 ноября, согласно которым демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков.

Кстати, в 2016 году Дональд Трамп уступил по общему количеству голосов тогдашней сопернице Хиллари Клинтон. Тем не менее тогда благодаря Коллегии выборщиков он стал президентом.

Реклама

Напомним, Дональд Трамп не признал поражение после голосования 3 ноября и начал подавать иски в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Большинство из них отклонили, а пересчет в некоторых штатах даже добавил голосов демократу Байдену.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США результаты выборов Дональд Трамп выборщики Джо Байден Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срокСША
В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer
В США разрешили вакцину от коронавируса PfizerСША
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиковСША
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША
Трамп продолжает бороться за Джорджию: требует проверить подписи
Трамп продолжает бороться за Джорджию: требует проверить подписиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять