Байден отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву

Американский лидер осудил действия страны-агрессора

Джо Байден (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден прокомментировал ракетный удар по Киеву.

"Российские ракетные удары по Киеву являются еще одним проявлением их варварства", – сказал он.

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Подробности обстрела

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетные удары были нанесены по Шевченковскому району столицы. В результате обстрела есть пострадавшие.

Советник главы МВД Геращенко сообщил, что ракета в Киеве попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей, спасатели борются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.

По сообщениям, по столице выпустили 14 ракет, жители слышали 4 взрыва в Киеве.

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Кроме того, в ВСУ рассказали, откуда и чем РФ ударила по Киеву. По словам источника, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.

Ранее мы сообщали, что вторая ракета во время обстрела Киева попала в детсад.

Также напомним, РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве: одна из пострадавших – гражданка РФ.