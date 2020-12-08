Байден назвал три шага по борьбе с COVID-19 в первые 100 дней на посту президента

Одна из первых задач нового президента – вернуть детей в школы

Избранный президент Джо Байден обозначил три цели в области общественного здравоохранения на первые 100 дней своего пребывания в должности, которые включают ношение масок, вакцинацию и открытие школ.

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Об этом он заявил на мероприятии, где он представлял ключевых членов своей команды в сфере здравоохранения, передает CNN.

Байден рассказал, что подпишет указ, согласно которому маску должны будут носить в федеральных учреждениях и во время межгосударственных перелетов, в также в поездах и автобусах.

Он также пообещал провести вакцинацию 100 миллионов человек от коронавируса в течение первых 100 дней своего президентства.

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Кроме того, избранный президент заявил, что в первую очередь намерен "вернуть наших детей в школу".

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"Мы постараемся открыть как можно больше школ за 100 дней", – сказал он.

Напомним, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать указ, согласно которому поставки вакцины от коронавируса COVID-19 по всему миру начнутся лишь после того, как будут вакцинированы большинство американцев.

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