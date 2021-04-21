Байден поддержал приговор за убийство Флойда, а Миннеаполис уже празднует (видео)

Президент заявил о системном расизме в США и гигантском шаге вперед на пути к справедливости

Президент Соединных Штатов Джо Байден поддержал вынесенный во вторник приговор экс-полицейскому Дереку Човину за непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда и назвал его гигантским шагом на пути к справедливости.

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Об этом глава США написал в Twitter.

"Этот вердикт – это шаг вперед. И хотя ничто не может вернуть Джорджа Флойда, это может стать гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке", – подчеркнул президент.

Кроме того, выступая в Белом доме, президент заявил, что в США до сих пор существует системный расизм.

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"Это убийство, которое произошло посреди бела дня, сорвало шоры, чтобы весь мир увидел... системный расизм – клеймо на душе нашей нации", - сказал Байден.

Тем времнем толпы людей заполнили улицы в центре Миннеаполиса сразу после вынесения приговора. Люди веселятся и устраивают стихийные демонстрации и гуляния.

/ Фото: REUTERS

На улицах обнимаются, хлопают и скандируют: "Справедливость!". Повсюду в знак солидарности сигналят проезжающие мимо машины.

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Напомним, 20 апреля присяжные в Миннеаполисе признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй степени, непреднамеренном убийстве и в причинении смерти по неосторожности чернокожему Джорджу Флойду. Его приговорили к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Похороны Флойда состоялись 9 июня 2020 года в городе Хьюстон. Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, в том числе и нынешний президент США Джо Байден.

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