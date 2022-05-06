Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в апреле обеими палатами Конгресса США

Байден планирует утвердить ленд-лиз / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден утвердит закон, разрешающий задействовать программу ленд-лиза для Украины 9 мая. Это позволит упростить процедуру передачи вооружения Украине.

Об этом Псаки заявила во время брифинга, передает Укринформ.

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"Также в этот день (понедельник, 9 мая – ред.) президент подпишет Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022", – сказала Псаки.

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в прошлом месяце обеими палатами Конгресса США. Сенат единогласно поддержал документ 6 апреля, Палата представителей проголосовала 28 апреля.

Что для Украины означает ленд-лиз от США

Сенат Соединенных Штатов одобрил военную программу ленд-лиза для Украины. "Сегодня" вместе с экспертами рассказывают, что означает эта программа для Украины.

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С одной стороны, ленд-лиз должен помочь нам в войне против РФ, но с другой это может быть знаком, что США предполагают длительную войну на истощение противника.

"С учётом того, что необходимо ещё голосование в Палате представителей Конгресса, очевидно, что США настроились на длинную войну, в которой можно хорошо заработать. Украине, конечно, не помешает американское оружие, но к битве за Донбасс оно, скорее всего, не успеет", – считает экономист Даниил Монин.

По словам эксперта, Украина сможет использовать этот канал, если война перейдет в позиционную стадию и получать по нему сможет не только оружие, но еще и топливо, медтовары и даже продовольствие.

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Это очень важный аспект, поскольку Европа сейчас вряд-ли сможет снабжать Украину этими товарами.

"Дело в том, что из-за войны в Украине, которая, кстати, экспортировала продукты питания по всему миру, уже в 2022-2023 годах может возникнуть серьезный продуктовый дефицит", – говорит аналитик Максим Орыщак.

Орыщак считает, что программа помощи Украины, вероятнее всего, ограничится оружием, техникой и военным оборудованием.

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