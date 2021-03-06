Українська
$ 27,76
33,41
  1. Мировые новости
  2. США

Байден продлил санкции против Ирана еще на год

6 марта, 03:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Санкции продлеваются ежегодно с 1995 года

Президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Ирана, которые были введены еще в 1995 году, еще на год.

Реклама

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении говорится, что политика Ирана угрожает национальной безопасности, экономике и внешней политике США.

Соединенные Штаты считают, что "Иран распространяет и разрабатывает ракеты, поддерживает региональную агрессию и террористические группировки".

Читайте: Как успеть выбрать и купить подарки к 8 Марта

В тренде
Байден "понизил" Россию: больше не главный геополитический противник XXI века
Реклама

В заявлении также отметили "пагубную деятельности Корпуса стражей Исламской революции".

Ранее Иран отклонил предложение Европейского Союза и США провести прямые переговоры о ядерной сделке в ближайшие недели.

Напомним, в начале января этого года Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний , большинство которых связано с производством стали. Причем недавно президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон не намерен снимать санкции с Ирана ради ядерной сделки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран США санкции Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данных
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данныхСША
Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессу
Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессуУкраина
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19США
США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против КоломойскогоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять