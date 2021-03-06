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Байден продовжив санкції проти Ірану ще на рік

6 березня, 03:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Санкції продовжуються щорічно з 1995 року

Президент США Джо Байден продовжив санкції проти Ірану, які були введені ще в 1995 році, ще на рік.

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Про це йдеться в заяві Білого дому.

У повідомленні говориться, що політика Ірану загрожує національній безпеці, економіці і зовнішній політиці США.

Сполучені Штати вважають, що "Іран поширює і розробляє ракети, підтримує регіональну агресію і терористичні угрупування".

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У заяві також відзначили "згубну діяльноість Корпусу вартових Ісламської революції".

Раніше Іран відхилив пропозицію Європейського Союзу та США провести прямі переговори про ядерну угоду в найближчі тижні.

Нагадаємо, на початку січня цього року Міністерство фінансів США ввело санкції проти 12 іранських компаній, більшість яких пов'язана з виробництвом сталі. Причому недавно президент США Джо Байден підкреслив, що Вашингтон не має наміру знімати санкції з Ірану заради ядерної угоди.

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