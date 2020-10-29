Байден проголосовал на выборах президента США

Кандидат в президенты голосовал в штате Делавэр вместе с супругой

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден досрочно проголосовал в штате Делавэр на президентских выборах.

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Об этом сам кандидат сообщил в Twitter.

Джо Байден голосовал вместе со своей супругой Джилл.

"Мы проголосовали", – написал соперник нынешнего президента Дональда Трампа, разместив соответствующее фото.

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Согласно американским СМИ, до этого он посетил публичные слушания о здравоохранении.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Согласно общенациональному опросу, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 11%: на предстоящих выборах президента в США за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена готовы проголосовать 51% избирателей, а за республиканца Дональда Трампа – 40%.

Мы также сообщали, что президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах во время поездки в штат Флорида.

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