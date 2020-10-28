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Байден опережает Трампа на 11% – опрос

28 октября, 02:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За Байдена готовы голосовать женщины, а за Трампа - члены религиозных организаций

На предстоящих выборах президента в США за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена готовы проголосовать 51% избирателей, а за республиканца Дональда Трампа – 40%.

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Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, передает CNBC.

Таким образом, Байден опережает Трампа на 11%. К слову, в опросе приняли участие 800 избирателей.

Согласно результатам опроса, за Байдена готовы проголосовать женщины и пожилые избиратели. В то время как Трампа поддерживают консервативно настроенные избиратели и члены религиозных организаций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности передачи власти в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре.

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Ранее Трамп заявил, что исход предстоящих в ноябре американских президентских выборов определит лишь Верховный суд США.

К слову, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем – 16%.

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США Дональд Трамп Джо Байден
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