Байден опережает Трампа на 11% – опрос

На предстоящих выборах президента в США за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена готовы проголосовать 51% избирателей, а за республиканца Дональда Трампа – 40%.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, передает CNBC.
Таким образом, Байден опережает Трампа на 11%. К слову, в опросе приняли участие 800 избирателей.
Согласно результатам опроса, за Байдена готовы проголосовать женщины и пожилые избиратели. В то время как Трампа поддерживают консервативно настроенные избиратели и члены религиозных организаций.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности передачи власти в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре.
Ранее Трамп заявил, что исход предстоящих в ноябре американских президентских выборов определит лишь Верховный суд США.
К слову, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем – 16%.
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