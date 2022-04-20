Байден прокомментировал возможный визит в Украину: что решил

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, отправится ли с визитом в Украину. Ранее он заявлял, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.
Об этом он сказал во время поездки в штат Нью-Гэмпшир, передает CNN.
"Ответ такой: я не знаю", – сказал он журналистам.
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Байден добавил, что раньше бывал в Украине много раз, но в последнее время не был.
"Больше всех – я единственный, кто дважды общался с (Верховной, – Ред.) Радой", – отметил Байден.
Планировал ли Байден лететь в Киев?
Президент США Джозеф Байден сказал, что готов приехать в Киев. Это не было специально сделанное заявление по поводу предстоящего визита. Согласие посетить столицу воюющей страны было сделано в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сообщает американское издание The Hill.
Байден заявлял, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.
"Мы принимаем это решение сейчас", — сказал Байден журналистам, когда его спросили, направит ли он высокопоставленных чиновников в Украину.
На уточняющий вопрос, готов ли Байден сам приехать в Киев, американский лидер ответил: "Да". Однако, как отметили репортеры, сделал он это не очень уверено.
Позже представитель пресс-службы Белого дома отметила, что на данный момент не идет речь о визите президента США в Украину.
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