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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Байден прокомментировал возможный визит в Украину: что решил

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 04:57
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Американский президент добавил, что раньше он много раз бывал в Украине
Байден о поездке в Киев
Байден о поездке в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, отправится ли с визитом в Украину. Ранее он заявлял, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.

Об этом он сказал во время поездки в штат Нью-Гэмпшир, передает CNN.

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"Ответ такой: я не знаю", – сказал он журналистам.

Байден добавил, что раньше бывал в Украине много раз, но в последнее время не был.

"Больше всех – я единственный, кто дважды общался с (Верховной, – Ред.) Радой", – отметил Байден.

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Планировал ли Байден лететь в Киев?

Президент США Джозеф Байден сказал, что готов приехать в Киев. Это не было специально сделанное заявление по поводу предстоящего визита. Согласие посетить столицу воюющей страны было сделано в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сообщает американское издание The Hill.

Байден заявлял, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.

"Мы принимаем это решение сейчас", — сказал Байден журналистам, когда его спросили, направит ли он высокопоставленных чиновников в Украину.

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На уточняющий вопрос, готов ли Байден сам приехать в Киев, американский лидер ответил: "Да". Однако, как отметили репортеры, сделал он это не очень уверено.

Позже представитель пресс-службы Белого дома отметила, что на данный момент не идет речь о визите президента США в Украину.

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