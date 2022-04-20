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Байден прокоментував можливий візит в Україну: що вирішив

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 04:57
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Американський президент додав, що раніше він багато разів бував в Україні
Байден про поїздку до Києва
Байден про поїздку до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден заявив, що не впевнений, чи відправиться з візитом в Україну. Раніше він заявляв, що Білий дім обговорює відправлення високопосадовців адміністрації в Україну.

Про це він сказав під час поїздки до штату Нью-Гемпшир, передає CNN.

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"Відповідь така: я не знаю", – сказав він журналістам.

Байден додав, що раніше бував в Україні багато разів, але останнім часом не був.

"Найбільше за всіх – я єдиний, хто двічі спілкувався з (Верховною, – Ред.) Радою" , – зазначив Байден.

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Чи планував Байден летіти до Києва?

Президент США Джозеф Байден сказав, що готовий приїхати до Києва. Це не була спеціально зроблена заява з приводу майбутнього візиту. Згода відвідати столицю воюючої країни була зроблена у відповідь на відповідне запитання журналістів, повідомляє американське видання The Hill.

Байден заявляв, що Білий дім обговорює відправлення високопосадовців адміністрації в Україну.

"Ми приймаємо це рішення зараз", — сказав Байден журналістам, коли його запитали, чи направить він високопосадовців до України.

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На уточнююче запитання, чи Байден готовий сам приїхати до Києва, американський лідер відповів "Так". Проте, як зазначили репортери, він зробив це не дуже впевнено.

Пізніше представник пресслужби Білого дому зазначила, що наразі не йдеться про візит президента США до України.

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