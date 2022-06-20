Байден пролил свет на свой летний визит в Украину

Президент США рассказал, приедет ли к Зеленскому

Байден ответил, собирается ли приехать в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что вряд ли посетит Украину, когда он отправится в Европу в конце этого месяца для встреч на высшем уровне с союзниками Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, Байден также сказал, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского Союза.

Реклама

Ожидается, что позднее на этой неделе лидеры ЕС благословят Украину стать официальным кандидатом на вступление, и это решение будет отмечено как триумф Киева, борющегося с вторжением России.

Байден и Украина

Байден не приезжал в Украину с самого начала российского вторжения. Однако нам наносили визиты uоссекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, а также первая леди США Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров G7 и саммите НАТО.

Реклама

Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.