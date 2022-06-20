Байден пролив світло на свій літній візит до України

Президент США розповів, чи приїде до Зеленського

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Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що навряд чи відвідає Україну, коли він вирушить до Європи наприкінці цього місяця для зустрічей на найвищому рівні із союзниками Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Байден також сказав, що вважає ймовірним, що Україна стане членом Європейського Союзу.

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Очікується, що пізніше цього тижня лідери ЄС благословлять Україну стати офіційним кандидатом на вступ, і це рішення буде відзначено як тріумф Києва, який бореться із вторгненням Росії.

Байден та Україна

Байден не приїжджав до України від початку російського вторгнення. Проте нам наносили візити uоссекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони США Ллойд Остін, а також перша леді США Джилл Байден.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден наприкінці червня планує вирушити до Європи для участі у саміті лідерів G7 та саміті НАТО.

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Саміт G7 відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Пізніше Байден вирушить до Мадриду на зустріч лідерів держав НАТО.