Байден рассказал Кулебе о следующих санкциях против России

Президент обсудил действия Вашингтона на агрессию Владимира Путина

В Вашингтоне сейчас Кулеба занимается защитой интересов Украины / Коллаж "Сегодня"

Перед введением мощных санкций против России президент США Джозеф Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украина опять получила заверения, что Вашингтон продолжит оборонную и макроэкономическую помощь нашей стране.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Что известно

"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.

По данным Белого дома, Байден проинформировал Кулебу об ответе Соединенных Штатов на решение России признать так называемых "ЛДНР".

Обстановка